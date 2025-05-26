Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Николай Сложка — Volodymyr Ivasiv . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:35 по московскому времени .

Превью матча Николай Сложка — Volodymyr Ivasiv

Команда Николай Сложка в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 6 матчей. Команда Volodymyr Ivasiv, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Volodymyr Ivasiv, в том матче победу одержали гостьи.