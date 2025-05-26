26.05.2025
Смотреть онлайн Ярослав Глогар - Марек Дрбохлав 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Ярослав Глогар — Марек Дрбохлав . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Превью матча Ярослав Глогар — Марек Дрбохлав
История последних встреч
Ярослав Глогар
Марек Дрбохлав
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Марек Дрбохлав
3:1
Ярослав Глогар
