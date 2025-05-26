26.05.2025
Смотреть онлайн Oleh Miklukha - Oleksandr Ovsienko 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Oleh Miklukha — Oleksandr Ovsienko . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
1 : 3
26 мая 2025
Превью матча Oleh Miklukha — Oleksandr Ovsienko
История последних встреч
Oleh Miklukha
Oleksandr Ovsienko
0 побед
1 победа
0%
100%
02.06.2025
Oleh Miklukha
0:3
Oleksandr Ovsienko
