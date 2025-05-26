26.05.2025
Смотреть онлайн Ivan Fedoryshyn - Максим Бадай 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Ivan Fedoryshyn — Максим Бадай . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
0 : 3
26 мая 2025
Превью матча Ivan Fedoryshyn — Максим Бадай
История последних встреч
Ivan Fedoryshyn
Максим Бадай
2 побед
3 побед
40%
60%
13.11.2025
Максим Бадай
3:2
Ivan Fedoryshyn
10.11.2025
Ivan Fedoryshyn
0:3
Максим Бадай
11.08.2025
Максим Бадай
1:3
Ivan Fedoryshyn
30.05.2025
Максим Бадай
3:1
Ivan Fedoryshyn
29.05.2025
Максим Бадай
0:3
Ivan Fedoryshyn
Комментарии к матчу