26.05.2025
Смотреть онлайн Dominik Horak - Марек Дрбохлав 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Dominik Horak — Марек Дрбохлав . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Превью матча Dominik Horak — Марек Дрбохлав
История последних встреч
Dominik Horak
Марек Дрбохлав
3 побед
3 побед
50%
50%
11.08.2025
Dominik Horak
3:2
Марек Дрбохлав
11.08.2025
Марек Дрбохлав
2:3
Dominik Horak
02.06.2025
Марек Дрбохлав
3:2
Dominik Horak
02.06.2025
Dominik Horak
2:3
Марек Дрбохлав
28.05.2025
Dominik Horak
2:3
Марек Дрбохлав
Комментарии к матчу