26.05.2025
Смотреть онлайн Stefan Yakimenko - Константин Клименко 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Stefan Yakimenko — Константин Клименко . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:35 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
2 : 3
26 мая 2025
Превью матча Stefan Yakimenko — Константин Клименко
История последних встреч
Stefan Yakimenko
Константин Клименко
2 побед
4 побед
33%
67%
13.11.2025
Константин Клименко
3:1
Stefan Yakimenko
13.11.2025
Константин Клименко
3:2
Stefan Yakimenko
10.11.2025
Stefan Yakimenko
3:1
Константин Клименко
02.06.2025
Stefan Yakimenko
1:3
Константин Клименко
01.06.2025
Константин Клименко
3:0
Stefan Yakimenko
