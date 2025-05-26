Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Аркадиуш Муговски — Артур Собел . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:40 по московскому времени .

Превью матча Аркадиуш Муговски — Артур Собел

Команда Аркадиуш Муговски в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Артур Собел, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Аркадиуш Муговски, в том матче победу одержали гостьи.