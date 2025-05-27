Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Перетятько — Виктор Шарпай . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Андрей Перетятько — Виктор Шарпай

Команда Андрей Перетятько в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Виктор Шарпай, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Андрей Перетятько, в том матче победу одержали гостьи.