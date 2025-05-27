Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Ivan Pytsko — Михайло Потапов . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Ivan Pytsko — Михайло Потапов

Команда Ivan Pytsko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Михайло Потапов, в том матче победу одержали гостьи.