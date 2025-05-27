Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Роман Гноевой — Vitalii Khamurda . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени .

Превью матча Роман Гноевой — Vitalii Khamurda

Команда Роман Гноевой в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Vitalii Khamurda, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Vitalii Khamurda, в том матче победу одержали хозяева.