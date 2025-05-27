Смотреть онлайн Eduard Bernatskyi - Dmytro Shchegelskyi 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Eduard Bernatskyi — Dmytro Shchegelskyi . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
Превью матча Eduard Bernatskyi — Dmytro Shchegelskyi
Команда Eduard Bernatskyi в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Dmytro Shchegelskyi, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Eduard Bernatskyi, в том матче победу одержали гостьи.