27.05.2025
Смотреть онлайн Yaroslav Tebenko - Dmytro Shchegelskyi 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Yaroslav Tebenko — Dmytro Shchegelskyi . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
1 : 3
27 мая 2025
Превью матча Yaroslav Tebenko — Dmytro Shchegelskyi
История последних встреч
Yaroslav Tebenko
Dmytro Shchegelskyi
1 победа
4 побед
20%
80%
12.11.2025
Dmytro Shchegelskyi
0:3
Yaroslav Tebenko
04.06.2025
Yaroslav Tebenko
1:3
Dmytro Shchegelskyi
03.06.2025
Dmytro Shchegelskyi
3:1
Yaroslav Tebenko
28.05.2025
Dmytro Shchegelskyi
3:2
Yaroslav Tebenko
27.05.2025
Dmytro Shchegelskyi
3:0
Yaroslav Tebenko
Комментарии к матчу