Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Егор Рядинский — Михайло Шокур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Егор Рядинский — Михайло Шокур

Команда Егор Рядинский в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Михайло Шокур, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Егор Рядинский, в том матче победу одержали хозяева.