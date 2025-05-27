Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олександр Маслов — Андрей Перетятько . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени .

Превью матча Олександр Маслов — Андрей Перетятько

Команда Олександр Маслов в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Андрей Перетятько, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Олександр Маслов, в том матче победу одержали хозяева.