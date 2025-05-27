Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Dmitriy Kim — Hryhorii Kulishov . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени .

Превью матча Dmitriy Kim — Hryhorii Kulishov

Команда Dmitriy Kim в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Hryhorii Kulishov, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Hryhorii Kulishov, в том матче победу одержали хозяева.