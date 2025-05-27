Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Михайло Потапов — Dmytro Shchegelskyi . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Михайло Потапов — Dmytro Shchegelskyi

Команда Михайло Потапов в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Dmytro Shchegelskyi, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Dmytro Shchegelskyi, в том матче победу одержали гостьи.