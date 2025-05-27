27.05.2025
Смотреть онлайн Виталий Кийло - Aleksey Krutko 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Виталий Кийло — Aleksey Krutko . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:26 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Отменен
- : -
27 мая 2025
Превью матча Виталий Кийло — Aleksey Krutko
История последних встреч
Виталий Кийло
Aleksey Krutko
1 победа
0 побед
100%
0%
28.05.2025
Виталий Кийло
3:1
Aleksey Krutko
