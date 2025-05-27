27.05.2025
Смотреть онлайн Роман Гноевой - Александр Найда 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Роман Гноевой — Александр Найда . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 2
27 мая 2025
Превью матча Роман Гноевой — Александр Найда
История последних встреч
Роман Гноевой
Александр Найда
1 победа
5 побед
17%
83%
12.11.2025
Роман Гноевой
1:3
Александр Найда
04.11.2025
Роман Гноевой
1:3
Александр Найда
04.06.2025
Александр Найда
3:0
Роман Гноевой
04.06.2025
Александр Найда
3:1
Роман Гноевой
28.05.2025
Александр Найда
2:3
Роман Гноевой
