Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Виктор Шарпай — Dmitriy Kim . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Виктор Шарпай — Dmitriy Kim

Команда Виктор Шарпай в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Dmitriy Kim, в том матче победу одержали гостьи.