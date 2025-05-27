Смотреть онлайн Yaroslav Tebenko - Eduard Bernatskyi 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Yaroslav Tebenko — Eduard Bernatskyi . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Превью матча Yaroslav Tebenko — Eduard Bernatskyi
Команда Yaroslav Tebenko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Eduard Bernatskyi, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Eduard Bernatskyi, в том матче победу одержали гостьи.