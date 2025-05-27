Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Виктор Шарпай — Hryhorii Kulishov . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени .

Превью матча Виктор Шарпай — Hryhorii Kulishov

Команда Виктор Шарпай в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Hryhorii Kulishov, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Виктор Шарпай, в том матче победу одержали хозяева.