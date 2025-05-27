Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Роман Гноевой — Спартак Абалмаз . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Роман Гноевой — Спартак Абалмаз

Команда Роман Гноевой в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Роман Гноевой, в том матче победу одержали хозяева.