Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Роман Гноевой — Aleksey Krutko . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени .

Превью матча Роман Гноевой — Aleksey Krutko

Команда Роман Гноевой в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Aleksey Krutko, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Роман Гноевой, в том матче победу одержали гостьи.