Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Перетятько — Александр Мелашенко . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени .

Превью матча Андрей Перетятько — Александр Мелашенко

Команда Андрей Перетятько в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Александр Мелашенко, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Андрей Перетятько, в том матче победу одержали хозяева.