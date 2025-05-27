Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Виктор Шарпай — Александр Мелашенко . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:35 по московскому времени .

Превью матча Виктор Шарпай — Александр Мелашенко

Команда Виктор Шарпай в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Александр Мелашенко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Александр Мелашенко, в том матче победу одержали хозяева.