Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Ivan Pytsko — Eduard Bernatskyi . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Ivan Pytsko — Eduard Bernatskyi

Команда Ivan Pytsko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Eduard Bernatskyi, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Eduard Bernatskyi, в том матче победу одержали гостьи.