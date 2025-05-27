Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олександр Маслов — Hryhorii Kulishov . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Олександр Маслов — Hryhorii Kulishov

Команда Олександр Маслов в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Hryhorii Kulishov, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Hryhorii Kulishov, в том матче победу одержали гостьи.