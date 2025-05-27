Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Yaroslav Tebenko — Ivan Pytsko . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Yaroslav Tebenko — Ivan Pytsko

Команда Yaroslav Tebenko в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Ivan Pytsko, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Yaroslav Tebenko, в том матче победу одержали гостьи.