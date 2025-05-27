Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Перетятько — Dmitriy Kim . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени .

Превью матча Андрей Перетятько — Dmitriy Kim

Команда Андрей Перетятько в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Dmitriy Kim, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Андрей Перетятько, в том матче победу одержали хозяева.