Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Филип Куджава — Mateusz Misiak . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Филип Куджава — Mateusz Misiak

Команда Филип Куджава в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Mateusz Misiak, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Филип Куджава, в том матче победу одержали хозяева.