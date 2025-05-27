27.05.2025
Смотреть онлайн Kamil Rudomina - Mateusz Misiak 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Kamil Rudomina — Mateusz Misiak . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
1 : 3
27 мая 2025
Превью матча Kamil Rudomina — Mateusz Misiak
История последних встреч
Kamil Rudomina
Mateusz Misiak
3 побед
5 побед
38%
63%
13.11.2025
Mateusz Misiak
3:1
Kamil Rudomina
10.11.2025
Mateusz Misiak
3:0
Kamil Rudomina
03.06.2025
Kamil Rudomina
0:3
Mateusz Misiak
03.06.2025
Kamil Rudomina
3:2
Mateusz Misiak
29.05.2025
Mateusz Misiak
1:3
Kamil Rudomina
03.06.2025
Kamil Rudomina
3:2
Mateusz Misiak
29.05.2025
Mateusz Misiak
1:3
Kamil Rudomina
29.05.2025
Mateusz Misiak
0:3
Kamil Rudomina
29.05.2025
Mateusz Misiak
3:0
Kamil Rudomina
27.05.2025
Kamil Rudomina
1:3
Mateusz Misiak
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу