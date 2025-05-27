Смотреть онлайн Kamil Rudomina - Филип Куджава 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Kamil Rudomina — Филип Куджава . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .