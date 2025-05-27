Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Kamil Rudomina — Филип Куджава . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Kamil Rudomina — Филип Куджава

Команда Kamil Rudomina в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Филип Куджава, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Kamil Rudomina, в том матче победу одержали гостьи.