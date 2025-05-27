Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mateusz Misiak — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:25 по московскому времени .

Превью матча Mateusz Misiak — Пшемыслав Блохо

Команда Mateusz Misiak в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Пшемыслав Блохо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Пшемыслав Блохо, в том матче победу одержали хозяева.