29.05.2025
Смотреть онлайн Сантос - РБ Лейпциг 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Клубные товарищеские матчи по футболу: Сантос — РБ Лейпциг . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Клубные товарищеские матчи по футболу
Сантос
70'
Завершен
1 : 3
29 мая 2025
РБ Лейпциг
15'
59'
64'
РБ Лейпциг
15'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
РБ Лейпциг
59'
РБ Лейпциг
64'
Сантос
70'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,0
Текстовая трансляция
8'
РБ Лейпциг - Угловой
15'
РБ Лейпциг - Угловой
15'
РБ Лейпциг - 1-ый Гол
19'
РБ Лейпциг - Угловой
24'
Sandry Сантос - Угловой
26'
Sandry Сантос - Угловой
31'
РБ Лейпциг - Угловой
32'
РБ Лейпциг - Угловой
34'
Sandry Сантос - Угловой
36'
РБ Лейпциг - Угловой
55'
Sandry Сантос - Угловой
55'
Sandry Сантос - Угловой
59'
РБ Лейпциг - 2-ой Гол
64'
РБ Лейпциг - 3-ий Гол
69'
Sandry Сантос - Угловой
70'
Сантос - 4-ый Гол
75'
Sandry Сантос - Угловой
80'
Sandry Сантос - Угловой
81'
Sandry Сантос - Угловой
90+1'
РБ Лейпциг - Угловой
90+4'
РБ Лейпциг - Угловой
Превью матча Сантос — РБ Лейпциг
Сантос
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
70
80
Угловые
9
8
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу