29.05.2025

Смотреть онлайн Сантос - РБ Лейпциг 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Клубные товарищеские матчи по футболу: СантосРБ Лейпциг . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Клубные товарищеские матчи по футболу
Сантос
70'
Завершен
1 : 3
29 мая 2025
РБ Лейпциг
15'
59'
64'
РБ Лейпциг icon
15'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
РБ Лейпциг icon
59'
РБ Лейпциг icon
64'
Сантос icon
70'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
15'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
15'
РБ Лейпциг - 1-ый Гол
19'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
24'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
26'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
31'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
32'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
34'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
36'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
55'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
55'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
59'
РБ Лейпциг - 2-ой Гол
64'
РБ Лейпциг - 3-ий Гол
69'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
70'
Сантос - 4-ый Гол
75'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
80'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
81'
Угловой
Sandry Сантос - Угловой
90+1'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
90+4'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,0

Превью матча Сантос — РБ Лейпциг

Сантос Сантос
77
Бразилия
Габриэл Бразан
2
Бразилия
Mayke
98
Аргентина
Adonis Frias
14
Бразилия
Луан Перес
31
Аргентина
Gonzalo Escobar
29
Бразилия
Victor Hugo Gomes Silva
15
Бразилия
Виллиам Арао
6
Бразилия
Ze Rafael
7
Бразилия
Robson Junior
16
Бразилия
Thaciano
32
Аргентина
Benjamin Rollheiser
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
Венгрия
Петер Гулач
17
Германия
Боте Баку
4
Венгрия
Уилли Орбан
5
Франция
El Chadaille Bitshiabu
22
Германия
Дэвид Раум
20
Германия
Forzan Assan Ouedraogo
13
Австрия
Nicolas Seiwald
14
Австрия
Кристоф Баумгартнер
49
Кот-д'Ивуар
Yan Diomande
40
Бразилия
Romulo
7
Норвегия
Antonio Eromonsele Nordby Nusa

Статистика матча

Владение мячом
Сантос Сантос
50%
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
50%
Атаки
70
80
Угловые
9
8
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
