Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball : Калифорния Политекник — УК Ирвайн . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Калифорния Политекник — УК Ирвайн

Команда Калифорния Политекник в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды УК Ирвайн, в том матче победу одержали гостьи.