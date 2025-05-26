26.05.2025
Смотреть онлайн Айс Капитал Крикет Клаб - СК Панадура 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Шри-Ланка — Основные клубы Шри-Ланки T20: Айс Капитал Крикет Клаб — СК Панадура . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени .
МСК
Основные клубы Шри-Ланки T20
Завершен
99 : 102
26 мая 2025
Превью матча Айс Капитал Крикет Клаб — СК Панадура
Комментарии к матчу