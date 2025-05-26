Смотреть онлайн Сиддхеш Панде - Александр Тимофеев 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Серия Звёзд настольного тенниса: Сиддхеш Панде — Александр Тимофеев . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .