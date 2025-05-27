Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Martin Huk — Jiri Ruzicka . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Martin Huk — Jiri Ruzicka

Команда Martin Huk в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Jiri Ruzicka, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Martin Huk, в том матче победу одержали хозяева.