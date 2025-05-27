Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jiri Ruzicka — Matous Klimenta . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Превью матча Jiri Ruzicka — Matous Klimenta

Команда Jiri Ruzicka в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Jiri Ruzicka, в том матче победу одержали хозяева.