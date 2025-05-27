Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Вацлав Долезал — Ярослав Стрнад 1964 . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Вацлав Долезал — Ярослав Стрнад 1964

Команда Вацлав Долезал в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Ярослав Стрнад 1964, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Вацлав Долезал, в том матче победу одержали хозяева.