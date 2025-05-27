Смотреть онлайн Vratislav Petracek - Zbynek Pagac 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Vratislav Petracek — Zbynek Pagac . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
Превью матча Vratislav Petracek — Zbynek Pagac
Команда Vratislav Petracek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Zbynek Pagac, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Vratislav Petracek, в том матче победу одержали хозяева.