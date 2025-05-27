Смотреть онлайн Ярослав Стрнад 1964 - Petr Picek 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ярослав Стрнад 1964 — Petr Picek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .