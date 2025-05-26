26.05.2025
Смотреть онлайн Йосеф Ванек - Жири Бабинек 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Йосеф Ванек — Жири Бабинек . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 2
26 мая 2025
Превью матча Йосеф Ванек — Жири Бабинек
История последних встреч
Йосеф Ванек
Жири Бабинек
1 победа
0 побед
100%
0%
26.05.2025
Йосеф Ванек
3:2
Жири Бабинек
Комментарии к матчу