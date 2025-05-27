Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Zbynek Pagac — Ondrej Svacha . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Zbynek Pagac — Ondrej Svacha

Команда Zbynek Pagac в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Ondrej Svacha, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Zbynek Pagac, в том матче победу одержали хозяева.