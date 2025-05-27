Смотреть онлайн Ondrej Svacha - Vratislav Petracek 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ondrej Svacha — Vratislav Petracek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
Превью матча Ondrej Svacha — Vratislav Petracek
Команда Ondrej Svacha в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Vratislav Petracek, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Vratislav Petracek, в том матче победу одержали гостьи.