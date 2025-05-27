Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Вацлав Долезал — Petr Picek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Превью матча Вацлав Долезал — Petr Picek

Команда Вацлав Долезал в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Petr Picek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Petr Picek, в том матче победу одержали хозяева.