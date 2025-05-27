Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Тадеас Зика — Matous Klimenta . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Тадеас Зика — Matous Klimenta

Команда Тадеас Зика в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Тадеас Зика, в том матче победу одержали гостьи.