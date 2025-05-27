Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Михал Ваврецка — Jiri Ruzicka . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Михал Ваврецка — Jiri Ruzicka

Команда Михал Ваврецка в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Jiri Ruzicka, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Jiri Ruzicka, в том матче победу одержали гостьи.