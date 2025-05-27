Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ярослав Стрнад 1964 — Tomas Regner . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Ярослав Стрнад 1964 — Tomas Regner

Команда Ярослав Стрнад 1964 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Tomas Regner, в том матче победу одержали хозяева.